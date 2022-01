Semaine des services de l'automobile et de la mobilité 2022 au GARAC

L’expérience aidant, le GARAC a constaté que le mélange des publics aux activités proposées pour la SSAM du GARAC était un facteur de réussite. Ainsi, les collégiens, les lycéens, les étudiants et les orienteurs intéressés par les métiers de la mobilité sont intégrés aux classes d’élèves ou d’apprentis participantes.

Le programme touche toutes les filières Auto, Moto, Poids lourd, tous les domaines de métiers mécanique-électronique, carrosserie-peinture, tous les niveaux de recrutement 3e, terminale, Bac + 2. Il traite aussi bien des fondamentaux : la colorimétrie, les lubrifiants, la vente de produits ou de services que des nouvelles technologies : moto électrique, start-ups de la mobilité

Les jeunes intéressées retrouveront les dates et les horaires de ces activités sur le site du GARAC, où l’inscription est obligatoire.

Lundi 31 janvier. Argenteuil Mobilité et moto électrique Zero Motorcycle avec Bike Shop. La Carrosserie à domicile, un nouveau concept métier avec Dentmaster. Autour de la Mégane e-Tech, perspectives et avantages de carrière dans le réseau Renault avec RRG.

Mardi 1er février. La vente de véhicule utilitaire et industriel avec Mercedes Benz VI. Découverte de start-ups de la mobilité avec l’Alliance des Mobilités de Mobilians (ex. CNPA). Visioconférence avec les acteurs économiques et associatifs de la Martinique sur la poursuite d’étude au GARAC. Présentation du véhicule utilitaire électrique par Mercedes-Benz VI.

Mercredi 2 février . Girl’s day Les filles aussi ! Souvent copiée, jamais égalée, la matinée en atelier réservée aux candidates filles. Accueil par des élèves filles du GARAC et par 6 entreprises (Stellantis, BMW, Groupe de concessions Vauban, BCA Expertise Tesla, RRG). La vente d’équipements et de services auto en points de vente par Alliance Automotive Group, Norauto et Mesnil accessoires. L’expertise et les réparateurs auto par BCA Expertise. La trottinette électrique avec la société Dott. Visite de la station F avec l’Alliance des mobilités de Mobilians (ex. CNPA).

Jeudi 3 Février . La colorimétrie instrumentale par le SIPEV (FIPEC) avec AkzoNobel, Axalta, BASF et PPG. Autour de la Mégane e-Tech, perspectives et avantages de carrière dans le réseau Renault avec RRG.

Vendredi 4 février. Les lubrifiants et le véhicule, démonstration sur le remplacement d’huile d’une boite de vitesses avec Motul EVO et Motul School. Carrières et formations dans les réseaux de Stellantis & You. Les métiers de la Carrosserie avec le réseau Axial. Les métiers post BAC + 2 avec le groupe de concessions Gemy. Vente accessoires et pièces détachées en concession Moto Honda Groupe 4EN1

Le GARAC ouvre et termine cette SSAM par deux Portes ouvertes :

Samedi 29 janvier . 9h-16h. Portes ouvertes de l’antenne enseignement supérieur du GARAC: CQP RAV, Licence OMSA, Ingénieur CNAM-GARAC et découverte du nouveau BTS MCO. Public : Bac tertiaire et BAC + 2 tertiaire et technique. Site de Guyancourt

Samedi 5 février . 9h-16h Portes ouvertes au Campus national à Argenteuil. L’Ecole nationale de la Profession ouvre ses portes aux jeunes et aux familles. Ils seront accueillis pour des renseignements, inscriptions, découverte des locaux et ateliers par les membres du GARAC et par des entreprises-partenaires.

Toutes les activités sont accessibles aux collèges, lycées et orienteurs. Elles doivent faire l’objet d’une inscription préalable sur le site du Garac www.garac.com ou 01 34 34 37 44. Les règles sanitaires sont celles imposées communément.