Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité : la 7e édition

Le CNPA et l'ANFA préparent la Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité, un évènement qui propose de nombreuses activités pour découvrir les différents métiers dans l'automobile tels que ingénieur en maintenance, carrossier peintre automobile, mécanicien cycles, enseignant de la conduite automobile, agent de location, vendeur en accessoires, conseiller client après-vente… Pendant cette semaine, plus de 400 évènements sont organisés en France pour faire connaître l'ensemble des métiers des services de l'Automobile.

Plus de 400 évènements à travers la France

"Les entreprises des services de l’automobile et de la mobilité sont un vivier d’emplois et réservent aux jeunes qui s’y engagent la perspective de métiers et de carrières d’avenir. Ainsi, le CNPA qui rassemble 19 métiers, représente un gisement exceptionnel d'emplois avec 50 000 recrutements par an" déclare Xavier Horent, délégué général du CNPA.