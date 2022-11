Sepur investit dans une nouvelle flotte de camions-bennes 100 % électriques

Depuis le 22 septembre dernier, les poubelles des 180 000 habitants du 13e arrondissement de Paris sont collectées par des camions-bennes 100 % électriques, Renault Trucks E-Tech D Wide. Au total, ce sont 18 véhicules qui assurent une centaine de collectes par semaine. « Ce qui équivaut à 21 tonnes d’émissions de CO2 évitées par rapport à des collectes effectuées par motorisation GNV », fait savoir l'entreprise qui se doit de répondre aux attentes des collectivités en matière de mobilité durable.

Car si la Ville de Paris a confié la collecte des déchets ménagers du 13e arrondissement de la capitale à Sepur, c'est en raison de ses engagements en matière de mobilité verte. L’entreprise a en effet dépassé les exigences du cahier des charges pour proposer la mise en circulation d’une flotte de véhicules 100 % électriques pour assurer la collecte des déchets. Une ambition rendue possible en raison des progrès technologique. « Les 18 camions-bennes construits par Renault Trucks et équipés par Semat sont munis d’une motorisation électrique puissante pour effectuer des longues distances, jusqu’à 90 km, contre 40 à 60 km avec les anciens modèles », explique Philippe Crassous, directeur matériel et achat chez Sepur.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans le plan du spécialiste de la collecte des déchets qui ambitionne de sortir du pétrole d'ici à 2025 avec un plan de renouvellement du parc (de 5 à 7 % du parc chaque année) qui a débuté dès 2015. Ainsi, la flotte de 2 000 véhicules compte désormais 300 véhicules légers électriques ainsi que 60 véhicules industriels « propres » sur les 1 500 référencés et 24 camions-bennes 100 % électriques.

Ainsi, l’entreprise mène une politique ambitieuse pour la transition écologique de l’ensemble de ses véhicules professionnels et de collecte. « C’est dans notre ADN d’offrir la mobilité la plus durable possible aux collectivités », déclare Youri Ivanov, président de Sepur.