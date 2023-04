Serge Pietri quitte Renault pour rejoindre LS Group

Pour accompagner sa croissance, la diversification de ses activités et les mutations de ses métiers, le groupe LS réalise quelques ajustements dans son organisation et renforce son top management. C’est l’esprit du post d’Edouard Schumacher, président de LS Group, sur Linkedin. « Une nouvelle direction générale en charge des opérations pour les établissements français de LS Group sera confiée à Serge Pietri à compter du 2 mai 2023 », apprend-on.

Serge Pietri évoluait au sein de Renault depuis 1994

« Serge Pietri a débuté par les métiers de carrossier et de vendeur dans plusieurs réseaux de marques automobiles, pour devenir rapidement manager d’équipes, d’activités, d’établissements et occuper ensuite des fonctions centrales de supervision et d’animation dans le marché de l’occasion et de la mobilité puis dans celui des flottes, et prendre, depuis 2019, la responsabilité de la filiale de distribution de Renault en France », détaille le post. On peut ajouter que Serge Pietri est presque un « pur produit » Renault, groupe qu’il avait rejoint en 1994 après des premiers postes chez Citroën et Volkswagen.

Une relation de confiance entre Serge Pietri et Edouard Schumacher

« J’ai pleinement confiance dans les valeurs, l’expertise et la vision de Serge, que je connais depuis de nombreuses années, pour permettre à LS Group de continuer son développement et préparer son avenir », se réjouit Edouard Schumacher.

Edouard Schumacher à côté d'une somptueuse Dallara Stradale.