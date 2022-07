Sermi : un nouvel agrément obligatoire pour les garagistes en 2023

A partir d’août 2023, tous les ateliers en Europe souhaitant accéder aux informations techniques des constructeurs concernant les organes les plus sensibles des véhicules, notamment ceux liés à la sécurité, devront être accrédités en possédant une certification délivrée par le Sermi. Cette dernière est une association contrôlée par les constructeurs (ACEA) et les opérateurs indépendants (CECRA, AIRC, FIA et FIGIEFA).

La certification est une obligation en ligne avec le règlement européen qui accorde un accès illimité et standardisé aux informations techniques. « La législation prévoit que l'accès aux informations liées à la sécurité doit être mis à la disposition des opérateurs indépendants, mais sous la protection des normes de sécurité et des certificats de sécurité et à condition que les opérateurs indépendants et le ou les employés concernés soient agréés et autorisés à cet effet sur le sur la base de documents spécifiques et selon des exigences spécifiques » rappelle le Sermi sur son site Internet.

Le Sermi a pour objectif d'élaborer un système d'accréditation paneuropéen. Dans le principe, les salariés d’un garage multimarque qui souhaitent avoir accès aux informations techniques auront besoin d'un jeton de sécurité, d'un certificat électronique protégé par code PIN et d'une autorisation. Un employé ne sera autorisé à accéder aux informations liées à la sécurité que si son entreprise a également été approuvée.

L'opérateur indépendant qui souhaite effectuer des travaux liés à la sécurité contactera un organisme d'évaluation de la conformité qui sera lui-même accrédité et évalué par un organisme national. L’organisme d'évaluation procédera ensuite aux approbations nécessaires (pour l'entreprise) et aux autorisations (pour les salariés à titre individuel). Après notification, un « trust center » émettra des certificats et des jetons de sécurité qui seront distribués à l'opérateur indépendant par l’organisme d'évaluation.

Une fois la procédure terminée, le salarié accrédité pourra accéder aux informations de chaque constructeur avec ce certificat et cette autorisation unique. L'approbation de l'entreprise et l'autorisation des employés sont valables pour une période de 60 mois, sauf révocation pour cause d'abus.

Pour être certifié, il faudra en autre prouvé que le demandeur exerce une activité commerciale liée à l’automobile et avoir un casier judiciaire vierge pour l'entreprise et l'employé. Au cours de la période de 5 ans, il y aura au moins une inspection sur place. Pour la prolongation du certificat, une inspection sur place fera partie de ce processus de prolongation.