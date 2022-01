Service automobile : le CNPA se prépare à changer de nom

La mutation de l'automobile est multiple et assez révolutionnaire, plus personne n'en doute aujourd'hui. Depuis plusieurs années, le CNPA a fortement évolué sous l'impulsion de président Francis Bartholomé et son délégué général Xavier Horent tant à travers une organisation efficace dans les régions qu'au niveau des différents métiers représentant les services automobiles. Rappelons aussi l'introduction des nouvelles mobilités à travers la création du Moove Lab dont la huitième promotion de starts-ups se prépare aujourd'hui. La constitution d'une nouvelle branche "nouvelles mobilités" fait également partie de ces évolutions majeures pour les métiers de l'automobile qui doivent faire face à une transformation complète de leurs activités et de leur business model.

Un changement de nom pour un nouvel élan

Pour être en phase avec cette évolution de l'automobile, Francis Bartholomé annoncera le 26 janvier 2021, à l'occasion de ses traditionnels voeux de début d'année, le nouveau nom du CNPA ainsi que les éléments constitutifs de cette évolution et de ce nouvel élan pour les années à venir.