Services automobiles : le palmarès de 11ème édition des Trophées de l'environnement

Comme chaque année, la cérémonie récompense les distributeurs, réparateurs et constructeurs les plus vertueux en matière de gestion des déchets liés à l’automobile. Au total, 14 trophées ont été décernés sur des thèmes liés à la performance environnementale, à la prévention, à l’engagement ou à la gestion de l’eau. Sept prix concerneront les concessions, cinq autres seront réservés aux groupes de distribution et un dernier trophée consacrera un projet spécifique.

Pour cette 11ème édition, placée sous la présidence de Francis Bartholomé président de Mobilians, le nombre des candidatures a augmenté de 2,3 %, avec plus de 500 participations enregistrées. « Le succès chaque année des Trophées de l’environnement montre bien que l’ensemble de la profession de l’après-vente automobile a pris la mesure de ces enjeux », souligne Olivier Fort, président et fondateur d’Autoéco. Pour mémoire, les entreprises concernées doivent trier depuis trois ans au moins trois déchets non dangereux et cinq dangereux. Dans le contexte global de renforcement de la législation environnementale, cette démarche mérite d’être récompensée et mise en avant. L’automobile et son univers sont trop souvent considérés comme des sources de pollution. A noter le grand témoin de cette édition 2023 : Athina ARGYRIOU, responsable de la Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle (CSIAM).