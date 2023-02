Servicolis, partenaire fidèle de SuiviDeFlotte

Servicolis partage son activité entre, d’une part, son métier historique de location de poids lourds avec chauffeur qui lui amène la clientèle de la messagerie et du transport express et, d’autre part, une activité d’affrètement pour une clientèle départementale et limitrophe. Pour répondre à ces deux marchés, le parc de véhicules du transporteur s’est diversifié du véhicule de fonction au véhicule utilitaire léger, 3,5 tonnes, et des semi-remorques avec de gros porteurs tirant des remorques, plateaux bâchés, porte-engins, etc.

L’entreprise compte 115 salariés, dont une centaine de chauffeurs. La flotte est composée de 200 véhicules et poids lourds. « La qualité de la prestation, fourniture des moyens mobiles et conducteurs, transport et livraison, doit pouvoir se contrôler. L’outil SuiviDeFlotte nous accompagne ainsi depuis 2009, nous n’avions alors qu’une quarantaine de poids lourds, explique Laurent Aury directeur de Servicolis. Nous gérons aujourd’hui 200 véhicules qui se déplacent sur tout le territoire français. La géolocalisation s’impose comme un outil d’exploitation obligatoire. »

Géolocalisation et entretien des véhicules

Précisons que l’outil SuiviDeFlotte permet, en une lecture de carte à l’écran, de savoir où sont les véhicules et leurs chauffeurs. La géolocalisation permet également de savoir s’il y aura du retard, et pour le transporteur, d’apporter des réponses au client final. La fiabilité du service Servicolis repose sur la bonne exécution de la livraison. Aussi, un retard, s’il arrive, doit se justifier avec des relevés de trajets, des temps d’attente au chargement, etc. SuiviDeFlotte archive ses données et permet d’apporter les réponses attendues.

Servicolis a également la responsabilité de l’entretien des véhicules qu’il propose à la location. Pour les révisions annuelles ou toute question de maintenance, savoir où se trouve le camion, sans dépendre de la réponse du client, permet de mieux programmer et organiser les interventions. Tracteurs et semi-remorques sont équipés et peuvent être suivis de façon individuelle, car dès lors que le véhicule est loué, le client optimise et organise à son gré les moyens à disposition.

Enfin, la sécurité des chargements confiés aux camions et chauffeurs du transporteur est aussi fiabilisée avec la présence du boîtier de géolocalisation, cela vient en appui de toutes les consignes qui peuvent être données au chauffeur. La sécurité des hommes est également maximisée : si un accident intervient, la position GPS du camion et de son chauffeur est immédiatement connue sans avoir à solliciter ce dernier.