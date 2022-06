Sesamlld : un troisième mandat pour François Brabander

Le directeur général de BPCE Car Lease effectuera donc un troisième mandat de deux ans à la tête du Syndicat des entreprises de services automobiles en LLD et des mobilités. Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’une maîtrise de droit public, François Brabander commence sa carrière à l’Inspection générale du groupe BPCE en 1982. En 1992, il devient directeur administratif et financier de Bail Matériel, filiale de crédit-bail mobilier du groupe BPCE/Natixis. Il occupe ensuite des fonctions de direction générale de filiales et structures de crédit-bail mobilier et immobilier du groupe BPCE /Natixis. En 2012, il est nommé directeur général de Natixis/BPCE Car Lease, avec pour mission de développer l’offre de LLD pour les différentes clientèles du groupe.