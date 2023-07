Sevic et son petit utilitaire multi-usages V500e arrivent en France

Sevic Systems SE vient de franchir une étape importante dans sa stratégie d'expansion européenne. L'entreprise vient de conclure des accords de distribution avec Jean-Lain Mobilités, Amplitude et DMD pour commercialiser son véhicule utilitaire, le V500e, en France. Le modèle sera ainsi hébergé dès septembre dans les agences Jean Lain e-city de Vénissieux (69), Fontaine (38) et Voglans (73), ainsi que par les 59 implantations du groupe Amplitude qui couvrent les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Île-de-France et Hauts-de-France, et pour finir par les 31 implantations du groupe DMD qui se concentrent sur les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Un utilitaire électrique compact et multi-usages « Made in Europe »

Le Sevic V500e est un véhicule utilitaire électrique compact de la classe L7e-CU, construit en Europe et composé principalement de pièces d'origine européenne. Particulièrement souple d'utilisation, il dispose de plus de dix options de chargement et systèmes de caisses standards, ainsi qu'un nombre presque infini d'options de chargement individuelles qui peuvent être échangées en quelques minutes grâce au système breveté « Cargo Swap ». Des caisses avec différentes options, telles que des portes roulantes ou pliantes, sont disponibles en tant que variantes. En outre, plusieurs plateformes sont disponibles.

Le véhicule, qui affiche une charge utile jusqu'à 660 kg, est également flexible en termes d'autonomie :