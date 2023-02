SGS valide la production de la Factory VO de Renault

Acteur majeur du contrôle technique dans le monde et leader en France avec ses enseignes Auto Sécurité, Sécuritest et Vérif’autos, le groupe SGS a signé un partenariat avec la Factory VO de Renault pour assurer le contrôle technique de l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 ans sortant de l’usine de reconditionnement de véhicule d’occasion installé à Flins-sur-Seine (78). Situé à quelques centaines de mètres du site Renault, le nouveau centre de contrôle a pour objectif de réaliser 2 000 contrôles techniques la première année et à termes atteindre la capacité annuelle de 6 000 véhicules contrôlés.