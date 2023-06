SGS vise le label « Commerçant responsable » pour ses enseignes Sécuritest et Auto Sécurité

Pour ces deux enseignes de contrôle technique, SGS a engagé les démarches en vue d’obtenir le label « Commerçant responsable » qui vise à évaluer le niveau de performance atteint par les commerces (indépendants, affiliés, franchisés, succursales …) à l’aide d’un référentiel de performance établi par le Collectif Génération Responsable et les parties prenantes associées. L’objectif de cette démarche atteste et valorise les actions du commerce en matière d’environnement, de relations collaborateurs, de relations clients et d’intégration du point de vente à son territoire.

« Aujourd’hui, nos enseignes fédèrent près de 2 000 centres de contrôle technique répartis partout en France et rencontrent plus de 8 millions de clients chaque année. C’est autant de points de contacts sur lesquels nous voulons nous appuyer pour faire avancer la transition écologique de notre pays. Ce sont des relais parmi les plus légitimes pour sensibiliser toutes nos parties-prenantes sur les problématiques de mieux consommer et moins polluer. Au quotidien, nous nous engageons aussi à mettre notre discours en pratique dans des actions rapides, durables et inscrites dans un process d’amélioration continue. Parce que le climat est l’affaire de tous, nous souhaitons agir de concert avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires vers un comportement plus responsable, pour être acteurs du changement et protecteurs des générations futures » souligne Laurent Palmier, président du réseau Sécuritest.