Shaary, le service d’autopartage de Wesk, débarque à Marseille !

En mai 2021, Wesk avait réalisé un premier tour de financement de 3 millions d’euros en vue de déployer son activité d’autopartage Shaary et de l’implanter dans deux villes françaises d’ici fin 2021. Avec un petit mois de retard, l’objectif de la société lyonnaise est atteint puisque son offre de micro-VE partagés fait son apparition dans les rues de Marseille à compter du lundi 24 janvier. « Il sera également disponible dans d’autres villes françaises très bientôt », promet Wesk dans son communiqué.

Une flotte de 50 micro-VE

En collaboration avec la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Marseille, Shaary donnera accès à un parc de 50 engins électriques et réservables grâce à une application mobile gratuite, téléchargeable sur l’Apple Store et Google Play. Sans abonnement, ce service d’autopartage tarifé à la minute fonctionne sans stations ni contraintes de recharge puisque ce sont les équipes Shaary qui assurent la rotation des batteries interchangeables et l’entretien des véhicules. L’utilisateur – qui doit avoir 21 ans et 2 ans de permis – peut ainsi circuler hors de la zone de service couverte par Shaary mais doit tout de même y ramener le véhicule pour clôturer sa course.

Tarifs de l'offre Shaary à Marseille DÉVEROUILLAGE 1,50€ EN TRAJET/MINUTE 0,32€ À L’HEURE 15€ À LA JOURNÉE 45€

Disponibles 24h/24 et 7j/7, les quadricycles de Shaary développent une autonomie de 50km, disposent de deux places et d’un coffre pouvant accueillir jusqu’à 300 litres de bagages et de courses. Limités à 45km/h, ils sont donc interdits sur les axes rapides mais conviennent parfaitement à un usage en ville compte tenu de leur tout petit gabarit facile à garer. « En cas de météo capricieuse, ils offrent aussi plus confort et de sécurité qu’une trottinette, un scooter ou un vélo », fait valoir Wesk. Qui prévoit des tarifs solidaires permettant une réduction de 15% pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA ou de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).