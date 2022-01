Sharvy vise l’international

Après un passage au CES de Las Vegas, Sharvy semble avoir apprécié son voyage outre-Atlantique au point d’envisager une implantation prochaine en Amérique. La marque apportant une solution digitale pour optimiser la mutualisation des parkings et des bureaux prévoit en effet d’ouvrir un bureau aux États-Unis à l’horizon 2022/2023. Il faut dire que Sharvy a terminé l’année 2021 en forte croissance, doublant son CA et s’inscrivant en avance de phase sur son business plan. Une belle santé dûe aux besoins de réorganisation des entreprises induits par la crise sanitaire.

Des fonctionnalités pour accompagner le mouvement

Son application, qui se centrait à l’origine sur la gestion collaborative des parkings, a en effet été étendue aux postes de travail et aux places de cantine. En phase avec les préoccupations du moment, Sharvy permet désormais de maîtriser la circulation des équipes dans les locaux et de réduire les frais locatifs immobiliers avec la mise en place du flex office et du télétravail. Un service qui a su séduire 40 000 utilisateurs et des grands comptes comme Airbus ou Safran. Pour épauler cette notoriété grandissante et ses futurs projets, « les recrutements (5 postes) vont se poursuivre à la technique et au service client », assure d’ailleurs Sharvy.

Le rêve américain

Parmi ses objectifs à terme, l’entreprise voit également au-delà des frontières. Espérant voir le développement de l’export représenter 50% du chiffre d’affaires en 2023 (contre 30% aujourd’hui), Sharvy compte partir à la conquête de nouveaux pays tels que l’Allemagne et les États-Unis. Une expansion permise grâce aux belles performances réalisées mais aussi à une levée de fonds opérée fin 2020, comme le confirme Stéphane Seigneurin, Président de Sharvy.