Shell fait son tour de France des ateliers

Shell s’apprête à démarrer une tournée nationale pour rencontrer les distributeurs et les professionnels de l’automobile, du poids lourd, de l'agricole, de la construction.... L’occasion pour le premier fournisseur mondial de lubrifiants d’échanger sur la technicité parfois méconnue des lubrifiants et des produits de la marque.

À l’approche de l’été, le pétrolier met le cap sur les professionnels de la rechange en partant pour un roadshow inédit. Du 22 juin au 6 juillet, les équipes Shell Lubrifiants se rendront dans 7 villes de France à la sortie des ateliers. Ce sera l’occasion pour le fabricant de rappeler la technicité des lubrifiants et les avantages de ses produits afin de redonner de la visibilité à ses marques Shell Helix et Shell Rimula.

Sur chaque date du roadshow, entre 40 et 100 professionnels, prospects et clients, seront conviés par les distributeurs partenaires de la marque de 17h à 21h dans des espaces aménagés spécialement pour cette opération.

Plusieurs ateliers seront proposés pour rappeler le rôle de l’huile, l’impact de la viscosité sur le moteur et revenir sur la longue expertise de Shell Lubrifiants. Spécialisé en huiles moteur mais aussi en graisses et huiles de transmission pour VL, PL et engins agricoles et de construction, le fabricant figure parmi les pionniers de la technologie GTL (Gas-To-Liquids), qui permet la conversion du gaz naturel en carburant liquide. Rappelons que ce procédé complexe, optimisé par Shell depuis 1970, lui permet de commercialiser des lubrifiants synthétiques, plus économes en carburant.

Enfin, un corner dédié au programme de fidélité eXtra de Shell Lubrifiants en partenariat avec Michelin et Bosch sera également à disposition des professionnels de la rechange automobile à qui il s’adresse.