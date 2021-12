Shell Recharge Solutions (NewMotion) met 190 nouvelles bornes à disposition des Parisiens

Le maillage de recharge se densifie progressivement mais sûrement au sein de la Ville Lumière. Dans le cadre d’un partenariat noué entre la SAGS et NewMotion – récemment rebaptisé Shell Recharge Solutions – depuis 2017, 190 points de recharge ont été installées au sein du parking de l'Hôtel de Ville de Paris, situé près de la rue de Rivoli. Il s'agit principalement de chargeurs de 3,7 kW et de vingt chargeurs de 22 kW, accessibles pour les automobilistes particuliers stationnant au parking de la SAGS. NewMotion a d’ailleurs fourni à la Société d'assistance et de gestion du stationnement à Paris les outils adéquats pour gérer et contrôler ces presque 200 bornes.

Cette infrastructure, facilitant l’e-mobilité des usagers du centre-ville, s’inscrit en complément des huit bornes de recharge rapide inaugurées en même temps que le premier hub de Shell, plus tôt dans l’année. Réservé aux conducteurs professionnels (comme les chauffeurs de VTC), ce centre de recharge propose quatre chargeurs CA de 22 kW et quatre chargeurs rapides CC de 50 kW estampillés NewMotion. « En outre, le partage dynamique de l'énergie favorisera l'utilisation efficace de l'énergie disponible sur le site afin qu'un nombre maximal de conducteurs de véhicules électriques puisse recharger leur voiture », fait savoir la marque qui deviendra Shell Recharge Solutions au début de 2022. Elle envisage également de déployer de plus en plus de bornes de recharge en France et en Europe, avec l’objectif ambitieux d’exploiter un réseau mondial d’environ 500 000 bornes d'ici 2025, dont 30 000 bornes de recharge publiques.