Shell s'empare du producteur de gaz naturel renouvelable Nature Energy

Basé au Danemark, Nature Energy est un producteur de gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de déchets agricoles, industriels et ménagers. Avec le rachat de ses actions, Shell s'empare du plus grand producteur de GNR en Europe et des infrastructures associées. Cette acquisition va permettre au pétrolier d'accélérer sa transition vers des énergies renouvelables, tout en générant des rendements à deux chiffres, et de fournir à ses clients des carburants à faibles émissions. « L'acquisition de Nature Energy ajoutera une plateforme de production européenne et un pipeline de croissance aux projets GNR existants de Shell aux États-Unis. Nous utiliserons cette acquisition pour construire une chaîne de valeur GNR intégrée à l'échelle mondiale, à un moment où les politiques de transition énergétique et les préférences des clients signalent une forte croissance de la demande dans les années à venir », indique Huibert Vigeveno, directeur en aval de Shell.

En attendant, la transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait se conclure au cours du premier trimestre 2023.