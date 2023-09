Si les recrutements sont repartis à la hausse, ils restent compliqués

Dans le cadre de sa dernière publication Autofocus, L’Observatoire des métiers des services de l’automobile, piloté par l’ANFA, s’est penché sur les recrutements de la branche des services de l’automobile en 2022.

Avec 45 000 recrutements (58 000 en incluant ceux de l’alternance) l’année a été marquée par une reprise forte du marché de l’emploi après 18 mois de pandémie. Ce volume de recrutement dépasse le résultat de 2017 mais reste inférieur à celui de 2019 à la suite d’un nombre de recrutements non aboutis en forte progression : 21 000, + 43% par rapport à 2019.

Pour faire face aux difficultés de recrutement, les entreprises se sont davantage investies dans la recherche et la fidélisation des recrues. Elles ont multiplié les canaux de diffusion des offres avec un usage plus fréquent des réseaux sociaux. Mais le « relationnel / bouche à oreille » est resté le moyen privilégié pour recruter et aussi le plus efficace, puisque 42% des recrutements en 2022 lui sont dus. Ce dernier résultat a toutefois connu une baisse au profit d’autres canaux tels que les candidatures spontanées.

Les entreprises proposent toujours plus de CDI

84 % des recrutements concernaient un CDI, une progression notable de 7 points par rapport à 2019. Dans certains secteurs, comme celui de la carrosserie-peinture, ce taux a atteint ou dépassé 90 %.

Concernant la répartition par métier, la maintenance automobile est logiquement restée en tête avec 15 000 recrutements, suivi de la carrosserie peinture avec 5 200 recrutements. À noter aussi l’importance des métiers administratifs, se classant juste derrière, en troisième position, avec 4 400 recrutements, soit 1 recrutement sur 10 au sein de la branche.

Les entreprises recrutent malgré les difficultés

Les difficultés de recrutements sont présentes dans tous les secteurs et se sont encore accentuées pour les secteurs de la carrosserie-peinture et de la maintenance VP. Elles semblent en revanche être moins présentes pour le secteur de la vente VP.

En 2022, un établissement sur cinq avait des besoins de recrutements qui n’ont pas abouti (+ 3 points par rapport à 2019, + 7 par rapport à 2017).

Si la part des recrutements non aboutis a progressé, et que celle des recrutements jugés difficiles a également augmenté de 5 points par rapport à 2019 (43%), les services de l'automobile sont toujours marqués par un fort dynamisme : 64% des embauches ont pris moins d’un mois et 1 recrutement sur 5 a même pu être effectué en moins d’une semaine.

Pour finir, 67% des recrutements en 2022 avaient pour but de pallier un départ ou une absence (+5 points par rapport à 2019), 30% pour une création de poste en raison de la hausse d’activité et 2% pour une création d’activité.