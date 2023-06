Sidem adapte son catalogue de pièces de direction et de suspension à l’électrique

L’équipementier belge Sidem, spécialisé dans les pièces de direction et de suspension à destination de l’aftermarket, adapte son offre au développement du véhicule électrique (BEV). Une électromobilité qui demande des pièces plus résistantes et moins bruyantes.

En raison de leur batterie, les véhicules électriques sont généralement plus lourds que leurs homologues à moteur thermique, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les pièces de direction et de suspension. Sidem répond à ce besoin en développant une gamme de pièces spécifiquement conçues pour les véhicules électriques (BEV). Ces pièces sont capables de supporter le poids et le couple supplémentaires associés aux BEV. Par ailleurs, l'accent est également mis sur l'aérodynamisme pour améliorer l'efficacité et augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Le système de suspension est donc conçu pour maintenir le profil aérodynamique optimal du véhicule, réduisant ainsi le roulis de la carrosserie lors des virages et les vibrations transmises à l'habitacle.

960 références pour 32 marques européennes et asiatiques

Le fabricant propose ainsi une gamme spécifique de 960 références pour 32 marques européennes et asiatiques, couvrant 84 % du marché de l'après-vente. Sidem se positionne ainsi comme le seul fournisseur à proposer une telle variété de pièces de direction et de suspension spécialement conçues pour les BEV dans les dix-neuf pays où elle opère.

Sidem a apporté plusieurs adaptations spécifiques à des pièces pour les véhicules électriques. Par exemple :

Des axes de rotule avec un plus grand diamètre, intégrés dans les joints à rotule, les joints axiaux et les biellettes de barre stabilisatrice.

Des bras oscillants de guidage avec un joint à rotule incorporé dans le boîtier en aluminium.

Des silent-blocks munis d’un anneau métallique supplémentaire ou d’espaces hydrauliques pour un plus grand confort de conduite.

En mars dernier, Sidem a également lancé un catalogue dédié à sa gamme de pièces de direction et de suspension spécifiquement conçues pour les véhicules électriques à batterie.