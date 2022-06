Sigrid de Vries est nommée directrice générale de l’ACEA

Le 31 août prochain, Eric-Mark Huitema passera le relais à Sigrid de Vries pour assumer le poste de directrice générale de l'ACEA. Ainsi en a décidé le conseil d'administration de l'organisme après que l’actuel DG de l'Association des constructeurs européens d'automobiles ait pris le parti « de poursuivre de nouveaux objectifs après trois années enrichissantes. »

>> À LIRE AUSSI : Oliver Zipse réélu président de l'ACEA pour 2022

Si Sigrid de Vries a été retenue pour succéder à Eric-Mark Huitema, c’est avant tout pour son CV solide et expérimenté dans le domaine de l’automobile. En tant que ressortissante néerlandaise, celle qui a commencé sa carrière en tant que journaliste possède un parcours professionnel émaillé de nombreux postes de direction dans les affaires internationales au sein du monde automobile et de ses secteurs connexes. Entre 2006 et 2012, Sigrid de Vries a notamment été directrice de la communication et des relations publiques à l'ACEA avant d’occuper le siège de secrétaire générale du Comité européen des équipements de construction (CECE) et l'Association européenne des équipementiers automobiles (CLEPA) depuis 2017.

Forte de ces différentes casquettes de dirigeante, Sigrid de Vries devra reprendre la mission de représentante de l'industrie automobile européenne en tant qu'acteur progressiste qui adhère aux objectifs du Green Deal de l'UE. Mais nul doute que sa nomination « permettra de renforcer le rôle proactif de l'industrie automobile en tant qu'acteur engagé pour une mobilité climatiquement neutre et une économie numérique et résiliente », assure Oliver Zipse, président de l’ACEA.