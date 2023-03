Sikkens Autosurfacer UV, le dernier apprêt anti-gaspi de la marque

Pour contrer l’augmentation du prix de l’énergie et apporter aux réparateurs une solution peinture efficace et qui tient compte de la productivité exigée des carrosseries, Sikkens lance l’Autosurfacer, le dernier apprêt à séchage ultraviolet de la marque.

Avec l’Autosurfacer UV, Sikkens revendique la disponibilité d’un des apprêts ayant le temps de séchage le plus rapide sur le marché de la retouche automobile (moins de cinq minutes). Il est prêt à l’emploi et permet ainsi d’avoir une durée de conservation en pot, illimitée. Il accélère l’opération de retouche et accroît le rendement des ateliers de carrosserie.

La quantité de peinture pour la retouche est également réduite d’environ 50 % par rapport aux apprêts conventionnels. Son épaisseur optimale lui permet d’être poncé juste après le séchage. Il n’est pas sensible aux démarcations, ce qui en fait l’apprêt idéal pour tout type de retouche. Selon les calculs réalisés par le fabricant à partir de son outil CO₂eRepairCalculator, l’utilisation de l’Autosurfacer UV de Sikkens réduit de 85 % la consommation d’énergie et de 82 % le kg/CO2 par comparaison à un apprêt conventionnel séchant en cabine.

« Aujourd’hui, les ateliers de carrosserie sont confrontés à des coûts énergétiques élevés et à une crise de la main d’œuvre » déclare Jose Antonio Guiro Dieguez, directeur commercial pour le sud ouest de l’Europe. « La nécessité d’offrir des produits fiables qui contribuent à réduire les coûts énergétiques tout en accélérant l’opération de retouche est fondamentale pour réussir.