Siliglass atteint les 70 centres

Lancée en 2020 par le réseau spécialiste du pneu Siligom, 215 centres, l’enseigne Siliglass annonce avoir atteint le nombre de 70 agences sur le territoire national. Sur le premier semestre, 30 ateliers ont rejoint l’enseigne qui vise les 100 panneaux d’ici la fin de l’année. Siliglass est également présent dans le Dom-Tom, en master franchise, en Guadeloupe et en Martinique.

Pour apporter un service de qualité, la tête de réseau a déployé une série d’outils dont un catalogue en ligne pour commander le bon vitrage, une solution logicielle d’administration des dossiers assureurs et enfin un formation adaptée à l’activité. Les centres s’engagent à prendre en charge les démarches avec les assureurs mais aussi de nettoyer les véhicules, de garantir à vie les réparations, de prêter éventuellement un véhicule et de proposer des prix identiques d’un centre à l’autre. Cerise sur le gâteau : la franchise est remboursée à hauteur de 100 euros.

Côté fournisseurs, Siliglass assure s’être rapproché des plus importants distributeurs de vitrage et de consommables afin de faire bénéficier aux adhérents d’une large gamme de produits proposés à des prix compétitifs et livrés rapidement. La communication n’est pas en reste avec un travail sur le référencement web, une campagne durant des matchs de foot de ligue 1 et des annonces dans la presse grand public. Objectif : communiquer sur le libre choix du réparateur et sur la facilité de prise en charge des réparations proposée par l’enseigne.