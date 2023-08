Sinistres automobiles : Quels sont les principaux coûts pour les assurances ?

La dernière étude de SRA sur la sinistralité automobile dévoile l'importance grandissante du bris de glace pour les assureurs. En 2022, il représente plus de 15 % de leurs charges, avec une hausse de 6 %. Les dégâts causés par les catastrophes naturelles ont également fortement augmenté l'année dernière, constituant 12 % des coûts des sinistres.

SRA, le centre technique de l'assurance, a publié des chiffres instructifs sur la sinistralité automobile de 2022. Cette étude révèle que les bris de glace représentent 37 % des sinistres, avec une fréquence de 62 pour 1000. C'est le type de sinistre le plus courant, dépassant les dommages aux véhicules (36 %). En troisième position, on retrouve les événements naturels tels que les tempêtes, la grêle et la neige, responsables de près de 6 % des dossiers traités par les assurances. Selon SRA, "l'année 2022 a été marquée par une augmentation de 337 % du nombre de sinistres liés aux événements naturels par rapport à 2021, avec une augmentation des coûts de 407 %."

1,6 milliards pour le bris de glace

Malgré leur fréquence élevée, les bris de glace ne représentent que la deuxième plus grande charge pour les compagnies, atteignant 15 % (1,6 milliard d'euros) des dépenses totales. Les autres dommages, excluant les événements naturels, constituent 44 % de ces dépenses.

Une sinistralité en hausse

SRA souligne une hausse de 4,8 % de la sinistralité l'année précédente, avec une augmentation de 13 % en valeur des dommages. Les dossiers de bris de glace sont restés stables, mais leur coût de réparation a augmenté. Selon le centre, "l'année 2022 a connu une légère amélioration de la fréquence des bris de glace, en diminution de 0,7 % par rapport à l'augmentation de 14,7 % en 2021. Le coût moyen des sinistres a continué d'augmenter fortement, enregistrant une hausse de 5,8 % par rapport à 2021. Cette augmentation peut être attribuée à l'augmentation des tarifs des pièces et de la main-d'œuvre, aux avancées technologiques, mais aussi à un changement dans la structure des sinistres, avec moins de réparations et plus de remplacement de pare-brise." L'étude SRA démontre une augmentation de 11,3 % du coût des pare-brise pour un échantillon de 261 véhicules de 24 marques en 2022.

+ 14 % du nombre de vols de véhicules

Et qu'en est-il des vols ? Ils représentent 2,4 % des dossiers gérés par les assureurs dans le domaine de l'automobile, avec une charge de 5,6 % (580 millions d'euros), soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021. Les vols ont connu une forte croissance en 2022 (+ 14 %). Le taux de fréquence est de 4 pour 1000.