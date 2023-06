Sinnek et CapsAuto signent un accord de partenariat

Le fabricant de peinture espagnol Sinnek et la plateforme de gestion de sinistres CapsAuto ont signés un partenariat visant à mieux accompagner les réparateurs partenaires de la plateforme sur des aspects aussi important que l’efficacité et la maitrise des coûts sans oublier la satisfaction clients.

Grâce à cette collaboration CapsAuto, filiale de Groupama et d’Allianz, entend faire profiter son réseau d'environ 3 000 réparateurs des avantages qu’offre la marque de peinture premium en termes de qualité produits, d’optimisation possible des coûts, d’accompagnement avec une équipe commerciale et technique de proximité ainsi que d'un positionnement tarifaire compétitif. Des aspects dans lesquels les professionnels se retrouvent particulièrement au regard du contexte inflationniste actuel qui ne manque pas d’impacter le secteur de la peinture.