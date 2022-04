Sinnek, le premium au prix du standard

Apparue en France en 2018, la marque de peinture Sinnek s’impose peu à peu sur un marché hexagonal ultra dominé par les grandes marques internationales. La marque gagne du terrain tous les ans et connait une croissance continue en France. Son dernier joli coup a été la signature en février dernier d’un partenariat avec la plateforme de gestion de sinistre Elexia qui anime un réseau de 1 500 ateliers. Une belle reconnaissance pour la marque qui se positionne comme étant premium au même titre que les majors de la peinture mais avec une différence de poids : son prix, jusqu’à 60 % moins cher qui ses concurrents qui trustent le marché. Un argument de taille que les professionnels entendent particulièrement en cette période d’inflation des prix des produits de peinture alors même que la marge des carrossiers s’amenuise.

Mais il faut encore convaincre sur le plan de la qualité et de la productivité. Selon les propos du producteur, Sinnek a fait le choix de se caler sur les meilleurs standard en proposant des produits premium « au vrai prix de la peinture ». Derrière le mot premium, il met en avant un très fort pourvoir couvrant pour une rapidité d’exécution, une économie de produit, un bon séchage et une bonne finition. Il vante aussi une colorimétrie à la hauteur. Le fabricant dispose d’un laboratoire entièrement dédié à la couleur en Italie, pays réputé pour ses coloristes. Ils sont en charge de définir les formulations couleurs en fonction des nouveautés et sont à même de faire du sur-mesure, à la demande des distributeurs et des carrossiers. Ce sont ainsi 190 000 formules couleurs qui sont en base. « Les professionnels peuvent envoyer un email à notre laboratoire pour avoir une formule. Il peut répondre en 30 minutes si la couleur est connue. Dans le cas contraire, le délai est de 24 heures » souligne Unai de la Fuente, responsable des ventes en France. A son catalogue, Sinnek propose des bases, des apprêts, des aérosols, des durcisseurs, des mastics et des vernis dont un à séchage rapide, 10 minutes à 60°C, ainsi qu’un vernis mat. Certains vernis ont d’ailleurs été approuvés par le Cesvi. « Un carrossier qui passe d’une marque multinationale à la marque Sinnek ne regrettera pas le changement. Il retrouvera les mêmes conditions de travail à tous les niveaux de qualité et de productivité » assure Unai de la Fuente. Et d’ajouter : « par contre, il verra une grande différence à la fin du mois avec des économies sur la facture qui peuvent aller de -35 % à -60 % en fonction des autres marques ». Concrètement, pour une carrosserie qui achète habituellement pour 4 000 euros de produits de peinture par mois, une somme passée à 4600 euros avec l’inflation en cours, le fait de basculer vers la marque Sinnek peut conduite à une économie de plus de 2000 euros par mois. « Cela sans que la productivité soit freinée. Si le client faisait 60 véhicules par semaine avec son autre marque, il continuera à les faire avec Sinnek sans qu’il soit pénalisé » insiste le responsable. L’argent ainsi économisé pourra être réinjecté dans des investissements humains ou matériels. Basculer vers la marque Sinnek implique de changer l’armoire, d’investir dans le stock, d’acquérir le spectrophotomètre maison, la balance et la table de travail. Classiquement, les investissements nécessaires sont négociés entre la marque, le distributeur et l’artisan en fonction de l’engagement de volume sur quatre ans. Il y a aussi la possibilité de payer un loyer mensuel.

L’atout des distributeurs

Pour les distributeurs qui ont fait le choix de proposer la marque Sinnek, une des garanties qui s’offre à eux est celle de ne pas subir la concurrence des ventes directes en ligne et leurs remises qui dépassent les 30 %, en particulier à un moment où les produits de peinture subissent des augmentations sans précédent, plus ou moins importantes en fonction des pays. Pour contrer les cybercommerçants, Sinnek applique un tarif unique en Europe. « Nous avons eu quelques distributeurs qui ont tenté de vendre par Internet ce qui nous a conduit à leur couper les livraisons. Nous sommes très vigilants sur ce point. Ce contrôle des ventes par Internet plaît énormément aux distributeurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils prennent notre marque » souligne Unai de la Fuente. Il faut savoir que les marchés Français, Suisse, Belge et Luxembourgeois sont ceux qui proposent les prix les plus élevés en Europe. « Des produits proposés à 150 euros le litre par les grandes marques en France sont vendus à 90 euros en Angleterre » cite en exemple le responsable des ventes de Sinnek. Chez les distributeurs la marque est positionnée en catégorie « A » et est un atout pour partir à la conquête de nouveaux clients professionnels toujours plus nombreux à être soucieux de baisser leurs coûts de production. « Sinnek est le seul moyen de proposer des produits premium à un prix cohérent » résume le responsable des ventes. SI la marque n’a pas encore d’accord avec l’après-vente d’un constructeur, elle avance avec les assureurs. Le contrat passé avec Elexia devrait gonfler le nombre d’utilisateurs de ses produits. Sinnek est la seule marque de peinture à être référencé par la plateforme. « Nous commençons à voir les premiers basculements » note le commercial. Le fabricant espagnol compte bien progresser dans cette voie assurantielle. « Tôt au tard nous aurons de nouveaux référencements chez les assureurs » promet Unai de la Fuente.

Accompagnement et formation

A ce stade, en France, le fabricant travaille avec 26 distributeurs et 600 carrosseries sur tout le territoire national. Si parmi les distributeurs il y a de rares généralistes, ce sont majoritairement des spécialistes de la peinture qui vendent du Sinnek, un choix stratégique qui toutefois ne ferme pas la porte aux multispécialistes. La moitié des distributeurs son adhérents au réseau de distribution Centaure. La marque n’est pas encore entrée en discussion avec les grandes centrales d’achats du pays, déjà très impliquées avec les grandes marques de peinture. Elle avance pas à pas. Son équipe Française, qui n’a pas de bureau en France, se compose de 3 techniciens (un quatrième est en cours de recrutement) et de 2 personnes au commerce. Sur le front des services, Sinnek a mis en place une formation à ses produits dispensé par un technicien salarié du distributeur. Cette formation, qui a lieu dans le cadre de l’installation chez le carrossier, dure environ une semaine en fonction du profil du garage. Il y a aussi la Sinnek Academy où le fabricant publie en ligne de vidéos pratiques sur la mise en œuvre de ses produits. Des formations à l’usine sont aussi organisées pour le compte des distributeurs. Sur le plan logistique, Sinnek possède un entrepôt 100 % mécanisé. Si un distributeur passe une commande le matin, celle-ci est expédiée dans l’après-midi pour une livraison qui s’opère au maximum dans un délai d’une semaine.