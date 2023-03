Sipa Automobiles repense entièrement son site internet

C’est un chantier de plusieurs mois qui touche à sa fin. Le groupe Sipa Automobiles vient de mettre en ligne son nouveau site internet. Grâce à cette nouvelle vitrine digitale, l’opérateur entend offrir à ses visiteurs un parcours d'achat facilité avec un design repensé, lui permettant de répondre « aux nouveaux enjeux en matière de parcours clients et de vente à distance ».

Le portail est divisé en trois pôles. L'univers groupe représente la vitrine de Sipa Automobiles en tant que marque distributeur et marque employeur. Les stocks des concessions, les différents services et la rubrique emploi y figurent. Les univers de marques proposent quant à eux un espace d'expression pour les offres de véhicules et après-vente, ainsi que la mise en avant des produits et services de la marque. Enfin, les pages concessions répertorient toutes les informations utiles des 30 points de vente (adresses, coordonnées, horaires).

De plus, le distributeur a également intégré de nouvelles rubriques. On trouve notamment des configurateurs de véhicules neufs, des comparateurs, des fiches pratiques, ou encore un accès direct aux stocks de véhicules d'occasion électriques. La rubrique financement s’enrichit de nouveaux contenus et intègre les outils de simulation du partenaire du groupe, à savoir CGI Finance.

Six décennies dans la distribution

Pour mémoire, la famille de Guitaut dirige le groupe Sipa Automobiles (800 collaborateurs) dans le dans le Sud-Ouest depuis 1963. L'entité célèbrera son soixantième anniversaire cette année. Sur ses 30 points de vente – situés dans un triangle entre Bordeaux (33), Bayonne (64) et Toulouse (31) –, l’opérateur distribue 15 marques automobiles (Abarth, Alfa Romeo, Audi, Citroën, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Maserati, Mazda, Opel, Volkswagen, Skoda et Volvo). En 2022, Sipa Automobiles a vendu 9 725 véhicules neufs et 17 477 véhicules d'occasion générant un chiffre d'affaires de 603 millions d'euros.