Sipa Automobiles s'intéresse aux concessions d'Autodefi

Selon une notification de l’Autorité de la Concurrence, Hubert Gerardin, directeur général du groupe Sipa Automobiles envisagerait d’acquérir le contrôle exclusif des structures Milano Automobiles, Sodex-Garages de la Côte Basque et Navarre Auto. Milano Automobiles correspond à deux concessions Fiat, Alfa Romeo, Mitsubishi, Subaru et Silence qui sont installées à Dax et Mont-de-Marsan (40), tandis que Sodex-Garages de la Côte Basque, aux couleurs de Fiat, Alfa Romeo, Mitsubishi, Subaru et Silence se situe lui à Bayonne (64). Navarre Auto commercialise Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Aiways, Subaru et Silence à Lescar et Pau (64).

Tous appartiennent au groupe multimarques Autodefi qui est présent dans les Pyrénées-Atlantiques et Les Landes avec cinq points de vente. Sodex Bayonne est également agréés Fiat Camper-Service pour les véhicules de loisirs. De plus, le groupe Autodefi a également élargi ses activités aux deux roues en distribuant la marque Silence, ainsi qu’à la mobilité électrique avec ElectricBrands qui propose des mini utilitaires électriques.*

De nouvelles marques au portefeuille

Ce rachat va permettre au groupe Sipa Automobiles d’étendre sa présence dans le sud-ouest de la France où il rayonne déjà entre Bordeaux (33), Toulouse (31) et Biarritz (64) avec 46 concessions. Fondé en 1963, le groupe multimarques distribue à ce jour Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Volkswagen, Citroën, Honda, DS, Volvo, Jeep, Mazda, Opel Skoda, Hyundai ou encore Audi. En s’offrant les établissements du groupe Autodefi, Sipa Automobiles intègre donc le réseau de Mitsubishi, Subaru, Aiways, Abarth et Silence. En 2022, Sipa Automobiles a vendu 9 725 véhicules neufs et 17 477 véhicules d'occasion générant un chiffre d'affaires de 603 millions d'euros.