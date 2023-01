Sixt élargit sa gamme d’abonnements automobiles

En plus de ses abonnements d’une durée d’un mois, Sixt propose depuis peu des abonnements de voiture longue durée de 6 et 12 mois. Le loueur met toujours en avant la notion de package et de flexibilité.

Au-delà de ses abonnements d’un mois, le loueur Sixt, spécialiste de la courte durée dans le périmètre premium, propose désormais des abonnements de plus longue durée, entre 6 et 12 mois. Plus la durée de la location est longue, plus les conditions tarifaires sont attractives. « Le niveau de prix pour les durées de douze mois ou plus est jusqu'à 30 % inférieur à celui des abonnements d'un mois », précise le groupe.

Des prix de loyers qui restent élevés

Les clients Sixt ont à leur disposition une large sélection de modèles de véhicules, des compactes aux modèles haut de gamme, y compris des voitures 100 % électriques comme la BMW iX40, la MG5 ou la Tesla Model 3 par exemple. Les offres sont packagées (assurances, entretien, etc.) et seuls les frais de carburant ne sont pas compris.

>> À LIRE AUSSI : Sixt publie des résultats financiers 2021 historiques

Pour stimuler ces modules en France, Sixt offre actuellement les frais d’inscription, soit 199 euros, sur certaines catégories de véhicules. Les loyers proposés par le loueur restent assez élevés (à partir de 489 euros par mois pour un modèle de type Fiat 500, 599 euros pour une e-500, et jusqu’à plus de 1 000 euros pour une Tesla Model 3 ou Model Y), le prix à payer pour accéder à la flexibilité. Sixt précise par ailleurs que les délais peuvent être longs, ce qui s’explique naturellement par les actuels problèmes de production des constructeurs.