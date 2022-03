Le loueur de véhicules Sixt annonce des résultats financiers de très haute tenue au titre de l’exercice 2021, comme c’était attendu. Le chiffre d’affaires s’établit à 2,28 milliards d’euros et le résultat net progresse de 43% par rapport à…2019 !

Comme L'Automobile & L'Entreprise vous l'annonçait, Sixt publie des résultats financiers 2021 historiques, avec un chiffre d’affaires de 2,28 milliards d’euros en progression de 49%, notamment en Europe (+63,5%) et aux Etats-Unis (+121,3%, en lien avec plusieurs opérations significatives de gain de contrats). Le résultat net est de 442,2 millions d’euros, en hausse de 43,4% par rapport au niveau d’avant crise, en 2019 (308,2 millions d’euros). La marge opérationnelle atteint 19,4%, largement au-delà des perspectives initiales (≥ 10%).

Internationalisation intensive pour Sixt

« Ces résultats en forte croissance traduisent le bien-fondé de notre stratégie d’internationalisation et notre stricte maîtrise des coûts », se réjouit Alexander Sixt, co-président du groupe, qui fait notamment référence à une compression de 16% des coûts de management de la flotte, en partie grâce à la digitalisation des process.

Contrairement à nombre de ses concurrents, Sixt a étoffé sa flotte en 2021, avec 125300 véhicules, soit une hausse de 10,1%.

Une guidance 2022 très positive

Pour sa guidance 2022, le groupe se montre ambitieux, même s’il précise que les incertitudes contextuelles demeurent lourdes, notamment la disponibilité des véhicules à cause de la pénurie des composants électroniques. Sixt table néanmoins sur une progression de son chiffre d’affaires comparable à celle enregistrée l’an dernier. Le résultat net devrait s’inscrire dans une fourchette comprise entre 380 et 480 millions d’euros. Le groupe va poursuivre l'électrification de sa flotte, espérant passer de 12% à 18% (le niveau est plus élevé sur le marché français), ainsi que ses expérimentations sur le véhicule autonome, avec Mobileye, à Munich.

Les trois principaux marchés de Sixt (CA 2021)

Europe : 945,6 millions d’euros

Allemagne : 739,6 millions d’euros

Etats-Unis : 584,6 millions d’euros