Sixt s'engage aux côtés du constructeur chinois BYD avec une commande d'envergure

Si les contours exacts de l'accord ne sont pas connus, on sait néanmoins que les modèles 100 % électriques de BYD viendront renforcer la flotte de Sixt d'abord en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le premier modèle à arriver sera le BYD Atto 3, un SUV du segment C au style européen promettant une autonomie de 420 km en cycle mixte WLTP.

Cette opération doit permettre au rival chinois de Tesla de doper son arrivée sur le marché européen. Du côté de Sixt, elle permettra à l'entreprise d'atteindre ses objectifs d'électrification. Pour mémoire, le loueur allemand prévoit que la part des véhicules électrifiés (y compris hybrides rechargeables et MHEV) devrait atteindre 12 à 15 % de sa flotte d'ici à la fin 2023. Une part qui passera de 70 à 90 % d'ici à la fin de la décennie pour l'Europe. Déjà dès la fin de cette année, Sixt s'est engagé à proposer à ses clients 20 nouveaux modèles électriques et rechargeables parmi les marques Audi, Opel, Renault, BMW, Peugeot et Tesla. « L'accord avec BYD est une étape importante pour tenir notre promesse de mettre beaucoup plus de véhicules électriques sur les routes. C’est pourquoi nous sommes très heureux de débuter notre collaboration avec BYD », précise Vinzenz Pflanz, responsable des ventes et de l'achat de véhicules.

Et Michael Shu, directeur général et directeur de la division BYD Europe d'ajouter : « Notre vision commune nous permet de donner corps ensemble à nos aspirations environnementales, en commençant par l'Europe. Nous voulons inspirer les clients de Sixt avec nos derniers produits et nos innovations technologiques dans le secteur des véhicules électrifiés. »