SKF présente une nouvelle offre de freinage

En plus d'une gamme de disques de frein avec roulements intégrés, SKF dévoile une nouvelle gamme de plaquettes de frein conformes à la norme ECR90. La plupart des plaquettes de frein intègrent des composants en céramique qui réduisent les émissions de poussière et le bruit, et allonge leur durée de vie. Elles sont également toutes fabriquées avec un traitement thermique qui permet d'optimiser le coefficient de friction et améliore la performance de freinage. De plus, les plaquettes ont un revêtement de surface dit "coated", qui optimise leur interaction avec les disques de frein. Ce revêtement peut permettre de réduire jusqu'à 20% la distance de freinage par rapport à une plaquette non traitée. Ces plaquettes de frein sont conçues pour supporter toutes les conditions de circulation sur route.

Enfin, les plaquettes de frein SKF sont fournies sous forme de kits avec accessoires, tels que les indicateurs d’usure électriques, des boulons ou encore des glissières d’étriers, afin de faciliter leur installation.