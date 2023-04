Skoda accélère son offensive électrique

2026 est une date clé pour Skoda. En effet, le constructeur tchèque va lancer quatre nouveaux modèles d’ici à cette date et prévoit ainsi d'étendre sa gamme de véhicules 100 % électriques à six exemplaires. Skoda proposera donc une gamme complète avec : le Small, qui sera un crossover conçu dans une usine de Volkswagen Group en Espagne et ses tarifs débuteront à 25 000 euros environ, le Compact, qui est le successeur tout-électrique du SUV compact Karoq – il s’appellera Elroq –, le Combi, qui sera le premier break entièrement électrique de la marque, tandis que le Space sera une version de série du concept-car 7 places, Vision 7S, présenté en août 2022. « D'ici à 2026, nos nouveaux modèles électriques à batterie couvriront tous les segments de véhicules pertinents pour nos clients », promet Martin Jahn, membre du conseil d'administration de Skoda Auto pour les ventes et le marketing.

En parallèle, l'Enyaq iV et l'Enyaq Coupé iV, respectivement lancés en 2020 et 2022 en tant que premiers modèles Skoda basés sur la plateforme d'électrification modulaire (MEB) du groupe Volkswagen, vont bénéficier d’une mise à jour courant 2025. Ils adopteront le nouveau design Modern Solid, présenté pour la première fois sur la Vision 7S. Au total, d’ici à quatre ans, Skoda va investir 5,6 milliards d'euros dans sa transition électrique.

L'électrique, mais pas que...

Pour autant, malgré cette orientation et accélération vers l'e-mobilité, Skoda ne souhaite pas délaisser les modèles thermiques qui « resteront un pilier du portefeuille de modèles » et joueront « un rôle clé pour assurer la mobilité individuelle sur tous les marchés », assure le constructeur. Une nouvelle génération du fleuron de la gamme, la Superb, et du SUV familial, le Kodiaq, seront présentées cet automne dans leur quatrième et seconde génération. Tous deux seront disponibles en version hybride rechargeable. De plus, l'Octavia, le Kamiq et la Scala seront également mis à jour « dans un avenir proche ».