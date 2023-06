Skoda affirme son évolution digitale avec son centre Skoda X

En parallèle de l’ère électrique, Skoda accélère également dans le domaine du digital, notamment concernant la numérisation de ses services. Pour ce faire, il a entrepris de moderniser son centre de recherche fondé en 2017 à Prague. Depuis cette date, l’objectif de cette structure est de créer et d’améliorer des outils digitaux en lien avec la mobilité. Cette transformation passe donc par un changement patronyme : « Skoda Auto DigiLab » laisse place à « Skoda X ». Le centre de recherche a déjà mis au point plusieurs projets comme les stations de recharge Chakratec, les scooters BeRider en autopartage dans la ville de Prague, ou encore les voitures à louer entre particuliers HoppyGo (disponibles uniquement en République tchèque, Slovaquie, Pologne). Pour lancer cette révolution numérique axée sur la mobilité, Skoda a conçu des outils numériques à bord de ses véhicules afin de répondre aux besoins de ses clients.

Un panel de nouveautés

Ainsi, avec Pay to Park et Pay to Fuel, le constructeur permet à ses clients de payer pour le stationnement et le carburant directement via le système d'info-divertissement Skoda. Le service Pay to Fuel utilise le système GPS de la voiture afin de détecter l'emplacement et invite le client à entrer le numéro de la pompe. Ce processus automatisé élimine le besoin de faire la queue pour payer, simplifiant ainsi le processus de paiement. Pay to Fuel est en phase de test en Allemagne, au Danemark, au Luxembourg. Le service sera bientôt disponible aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, et en Suisse (un total de 11 pays est annoncé d’ici à fin 2023). De même, le service Pay to Park identifie automatiquement la zone de stationnement et gère également les paiements automatiquement. Le client peut également prolonger son stationnement. Le service est disponible en Scandinavie, Allemagne, Belgique, Autriche, Suisse, Italie. D’autres marchés en seront bientôt équipés à savoir la République tchèque, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, la Slovénie et la Hongrie (un total de 15 pays est annoncé d’ici à la fin 2023).

Par ailleurs, Skoda veut proposer un service d’offres à ses clients, accessibles pendant leurs déplacements. Celles-ci sont personnalisées en fonction de la position GPS du véhicule, des itinéraires fréquemment utilisés et d'autres données du véhicule. Ces offres s'affichent directement dans le système d'info-divertissement du véhicule et c’est aux clients de confirmer ou non leur utilisation en cliquant ou en scannant un code QR à l'écran. Ils recevront ensuite un code-barres par e-mail ou via l'application MySkoda, qui pourra être échangé contre le produit ou le service souhaité (stations-service, rafraîchissement, magasins, etc.). Ce service est accessible en Allemagne, République tchèque, Autriche, Pologne, Finlande, Slovaquie, Royaume-Uni, Espagne. Il le sera également prochainement en France et en Italie.

La clé du recyclage

Enfin, Skoda planche sur la prolongation de la durée de vie des batteries électriques et leur recyclage. Ainsi le constructeur va prochainement réaliser des tests en République tchèque concernant un système de stockage d'énergie portatif. Concrètement, il s’agit d’un caisson de stockage d'énergie qui peut accueillir jusqu’à 48 anciennes batteries issues de véhicules Skoda Enyaq iV. Cinq véhicules peuvent être branchés simultanément. En étant installées dans ce type de station de recharge, les batteries offrent jusqu’à 15 années d’activité supplémentaire. Notons que le caisson peut être lui-même alimenté sur secteur ou via des panneaux photovoltaïques. Cet outil ne sera proposé qu’aux clients professionnels (concessionnaires, PME, etc.), et accessible pour la modique somme de 130 000 euros environ. Aucune date de commercialisation n'a été communiquée.