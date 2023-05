Skoda a vu son chiffre d'affaires progresser de 30 % au premier trimestre 2023

Skoda retrouve une santé financière. Au cours des trois premiers mois de l’année, le constructeur tchèque a réalisé des gains significatifs dans tous les principaux indicateurs financiers. En effet, ses revenus ont augmenté de plus de 30 % en année pleine pour atteindre 6,8 milliards d'euros (5,1 milliards en 2022). Son bénéfice d'exploitation a, lui, augmenté de plus de 60 %, passant à 542 millions d'euros (337 millions d’euros en 2022). Le rendement des ventes a augmenté de 1,4 point pour atteindre 8 %. « La mise en œuvre cohérente de notre programme Next Level Efficiency+ ainsi que les ajustements apportés aux prix et à la gamme de produits ont contribué à ce succès », commente Klaus Zellmer, P-DG de Skoda Auto.

Des livraisons à la hausse

Par ailleurs, le constructeur renforce sa position en Europe, conformément à ses objectifs fixés dans le plan Next Level - Skoda 2030. De fait, il annonce ainsi une augmentation de 12,6 % des livraisons de véhicules dans le monde (209 600 unités contre 186 200 unités en 2022), grâce notamment à une croissance significative sur les marchés clés d'Europe du Sud et de l'Ouest (+ 59,1 % au Royaume-Uni ; + 92,5 % en Espagne et + 50,3 % en Italie). La tendance globalement positive est due à la stabilisation de l'approvisionnement en composants et à la réduction des arrêts de production qui en découle.

En termes de modèles, l'Octavia reste le modèle le plus vendu, suivi par les SUV Kamiq et Kodiaq, tandis que les livraisons de l'Enyaq, 100 % électrique, ont également augmenté. « Nous sommes en bien meilleure position pour répondre à la forte demande de nos clients et c'est une excellente nouvelle, assure Martin Jahn, membre du conseil d'administration de Skoda Auto pour les ventes et le marketing. Au cours des trois premiers mois de l’année, nous avons réussi à augmenter nos livraisons de 12,6 % par rapport à la même période de l'année dernière, en réduisant considérablement les délais de livraison. Cela nous a permis de maintenir notre position sur nos marchés traditionnels et de réaliser des gains substantiels en Europe occidentale, en particulier. Avec une augmentation de 40 % des livraisons, le succès de notre familiale électrique, Enyaq iV, est particulièrement réjouissant ».

Pour continuer d'accélérer en termes de livraisons, Skoda va lancer cette année la Superb de nouvelle génération (qui sera introduite en versions Combi et berline), ainsi que le Kodiaq, qui continuera d'offrir jusqu'à sept places.