Skoda développe une calandre intelligente

Skoda a collaboré avec l'Université technique tchèque de Prague, des experts de l'Institut d'informatique, de robotique et de cybernétique de l'Université technique tchèque de Prague, de l'Université technique de Munich pour concevoir un robot. Le projet, qui a reçu le soutien de l'initiative mobilité urbaine de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), implique également d'autres entreprises actives dans le domaine de la conduite autonome, de la recherche et des technologies, et expérimentées en matière d'intelligence artificielle et de réseaux mobiles 5G. Baptisé IPA2X, ce rover haut de plus de deux mètres et à l'esthétique comparable à un feu de circulation mobile aide les enfants, les seniors et les personnes handicapées à traverser la route de manière sécurisée. « Le robot se dirige vers le milieu du passage piéton. Dès qu'il y arrive, il affiche un feu vert et les piétons peuvent traverser. Le robot surveille constamment son environnement, il peut détecter qu'une voiture s'approche du passage. Ses capteurs, situés à une hauteur de deux mètres ou plus, lui permettent de voir au-dessus d'une file de voitures garées. Il s'engage donc sur la route lorsqu'il voit qu'il peut le faire en toute sécurité », indique Michal Sojka, chercheur à l'Institut d'informatique, de robotique et de cybernétique de l'Université technique tchèque de Prague.

Une calandre de signalisation

Ainsi, le robot affiche des informations à destination des piétons, ainsi qu'aux conducteurs en arborant un panneau d'arrêt. Il partage également des avertissements aux véhicules en approche sous forme d'animation sur l'écran de la console. En parallèle, le projet comprend également le développement d'une calandre de signalisation à l'avant de la voiture, lui permettant de communiquer avec son environnement, renforçant ainsi la sécurité des usagers de la route et réduisant le bruit et la pollution. Spécifiquement conçue pour Skoda, cette calandre est dotée de bandes LED intégrées qui affichent des pictogrammes et des animations. « Il s'agit essentiellement d'un remplacement complet de la Crystal Face rétroéclairée de l'Enyaq iV. Nous avons fabriqué un nouveau corps avec des supports de bandes LED. Les LED sont programmables et chacune d'entre elles peut être contrôlée séparément, ce qui permet de créer des animations. L'étape finale a été la pose d'une couche de diffusion légère et d'une housse pour que le masque puisse résister aux conditions météorologiques les plus rudes pendant les tests », commente Zdeněk Herda du département développement technique de Skoda Auto.

De premiers essais ont ainsi été effectués en Italie et en Slovénie. Les symboles testés comprennent des flèches vertes, la silhouette verte d'un homme, un triangle d'avertissement ou un triangle rouge avec une croix, compréhensibles par tous. À ce stade, le projet expérimente différents scénarios et les possibilités offertes par ces technologies. À l'avenir, il pourrait également y avoir des éléments statiques. Des chercheurs de Skoda Auto et de l'Université technique tchèque ont également testé la communication du robot avec les voitures. Les essais ont eu lieu l'automne dernier dans trois villes européennes. La phase de test devrait être achevée en 2024 et les robots pourraient être déployés dans les rues dès 2025.