Skoda fait monter en gamme, en puissance et en autonomie les Enyaq iV et Enyaq Coupé iV, son duo de SUV 100 % électriques

Le Skoda Enyaq iV évolue encore. Présenté en 2020 et lancé mi-2021 sur le marché français, le SUV 100 % électrique reçoit une nouvelle finition venant coiffer la gamme. Une déclinaison également disponible sur la version coupé Enyaq iV Coupé. Aux côtés des versions Enyaq (base), Sportline et RS, le niveau Laurin & Klement se présente comme le niveau d'équipement le plus luxueux et exclusif.

Côté sytle, les Skoda Enyaq iV/Enyaq iV Coupé Laurin & Klement se distinguent en étant dotés de série la calandre « Crystal Face » éclairée par 131 LED, des phares Matrix LED et feux arrière à LED, de jantes alliage spécifiques de 20 pouces (21 en option). Les pare-chocs sont spécifiques, les bas de caisses sont de la couleur de la carrosserie tandis que les encadrements de fenêtres (vitres surteintées pour l'occasion) et de lunette arrières reçoivent un jonc chromé. Les barres de toit sont également chromées.

Enfin, derniers éléments extérieurs distinctifs, les deux véhicules abandonnent le suffixe iV, et intègrent des badges L&K sur les ailes avant.

L'intérieur des SUV se font aussi plus élégants, à grand renfort de cuir beige notamment (noir en option). Les sièges deviennent ventilés et massants.

Puissance et autonomies électriques en hausse

Techniquement, ces nouvelles finitions Laurin & Klement de la gamme Enyaq disposent, en exclusivité, de profondes améliorations Elles marquent « le lancement d'une nouvelle batterie et d'un nouveau système de propulsion », précise Skoda. Ainsi, les versions Enyaq 85 et Enyaq 85x développent désormais 210 kW / 285 ch et voient leurs autonomies respectives atteindre 570 et 550 kilomètres « La courbe de charge de la batterie a été optimisée ; elle permet de charger l'Enyaq Laurin & Klement de 10 à 80 % de sa capacité en moins de 30 minutes », affirme le constructeur.