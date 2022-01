Skoda France prévoit d’étendre son réseau de distribution

Avec 30 399 véhicules particuliers immatriculés en France au cours des douze derniers mois, le constructeur tchèque enregistre une progression de 2 % par rapport au précédent exercice, ce qui représente un taux de pénétration équivalent à 1,83 % (contre 1,81 % en 2020). Avec les dérivés VU Skoda dépasse même la barre des 31 000 immatriculations en 2021 pour s’établir à 31 057 unités. « La dynamique du 1er semestre avant les restrictions de production qui nous ont touchées nous permettait même d’envisager sereinement d’atteindre notre objectif de 2 % de parts de marché, comme le montre notre niveau historique de commandes, observe Dorothée Bonassies, directrice de Skoda France. Ce résultat est tout autant dû à notre plan produit qu’au travail et à l’engagement du réseau et des équipes ». En effet, avec plus de 39 000 Skoda commandées en 2021, soit une hausse de 14 % par rapport au précédent record signé en 2019, la marque inscrit un nouvel exploit à son palmarès.

Un catalogue en mouvement

Pour parvenir à ces résultats, le constructeur tchèque a surfé sur la réussite de plusieurs lancements, à l’instar des Skoda Enyaq et Fabio qui totalisent respectivement 2 150 et 219 unités vendues depuis mai et octobre 2021. Les Skoda Octavia et Kodiaq, elles, ont souffert des pénuries de composants, bien que leur niveau de commandes demeure particulièrement élevé. Enfin, avec 673 véhicules écoulés sur le marché français, les Skoda Superb et Kamiq ont vu leurs ventes progresser l’année dernière.

En termes de distribution, le réseau de la marque s’est étoffé en 2021 grâce à l’ouverture de cinq nouvelles concessions, portant ainsi le nombre total de points de vente dans l'Hexagone à 158. L’entreprise prévoit d’accélérer la cadence en 2022 afin d’améliorer continuellement le maillage de son réseau et ainsi être au plus proche de sa clientèle. Ce nouvel exercice sera par ailleurs l’année du renouvellement de la gamme Karoq, de la fin du lancement de la Fabia et de l’arrivée d’une nouvelle version inédite de l’Enyaq, l’Enyaq Coupé. « Le retour à la normale des approvisionnements prévu pour le second semestre 2022 nous permettront de poursuivre et d’améliorer notre dynamique » ponctue confiante Dorothée Bonassies.