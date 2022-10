Skoda investit le Vietnam et souhaite favoriser des synergies avec l'Inde

Dans le cadre de son développement à l’international, Skoda a annoncé son déploiement sur le sol vietnamien l’année prochaine. La marque sera distribuée dans le pays grâce au réseau de son partenaire local Thanh Cong Motor (TC Motor). Les premiers concessionnaires locaux sont installés à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville qui enregistrent à elles seules la grande majorité des ventes de voitures neuves du pays. Par la suite, Skoda prévoit d'étendre son réseau pour inclure plus de 50 partenaires. L'entreprise prévoit un volume de ventes initial de 30 000 véhicules par an dès 2024, pour parvenir en 2030 à 40 000 unités. « La présidence tchèque du conseil de l'UE et l'accord de libre-échange EVFTA créent des conditions de politique économique très favorables pour Skoda Auto », explique Martin Jahn, membre du conseil d'administration de Skoda pour les ventes et le marketing.

Des synergies avec l'Inde

En attendant de pouvoir remplir les objectifs de ventes, l’usine doit fournir la production nécessaire. La ligne de production est en cours de construction et devrait être achevée au cours du premier semestre 2024. L'assemblage des Kushaq et Slavia avec des kits provenant d’Inde commencera alors. « La proximité géographique avec l'Inde permet d'importants effets de synergie, souligne Klaus Zellmer, P-DG de Skoda. Dès 2024, nous exporterons des kits de véhicules de notre usine indienne de Pune vers le Vietnam, ce qui constituera une avancée majeure de notre projet India 2.0. À terme, cela renforcera considérablement notre présence en Asie du Sud-Est ».

Le Kushaq sera disponible à la commande dès le premier semestre 2024, tandis que celles de la Slavia débuteront à partir du quatrième trimestre de la même année. Une usine de 16 000 mètres carrés est en cours de construction à Pune, en Inde, pour fabriquer les modules et composants des deux modèles. La famille 100 % électrique Enyaq iV viendra compléter le portefeuille vietnamien à partir de 2025.