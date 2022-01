Skoda Karoq restylé : la gamme et les tarifs dévoilés

Skoda dévoile la nouvelle gamme et les tarifs du Karoq restylé. Le modèle voit son design évoluer avec parcimonie, les principaux changements se concentrant sur la face avant. En revanche, la dotation de série progresse et de nouveaux équipements technologiques font leur apparition, expliquant notamment la nette hausse de la grille tarifaire. Il faut ainsi compter 29 530 euros en finition Ambition, contre 25 790 euros lors de son lancement fin 2017.

À ce tarif, le Karoq intègre pour la première fois des phares full LED de série, de nouvelles technologies en matière d’infotainment et d’aides à la conduite ainsi que de nouvelles astuces Simply Clever et une inédite sellerie en matériaux recyclés et vegan. Très bien dotée dès l’entrée de gamme, la finition Ambition inclut le Front Assist (assistant au freinage d’urgence) et le limiteur de vitesse, un écran central 8 pouces et un ordinateur de bord Maxi-Dot couleur ou encore la climatisation bi-zone. La nouvelle mouture du SUV compact sera disponible à son lancement en trois motorisations essence et quatre Diesel de dernière génération EVO, pour des puissances allant de 110 à 150 ch et des émissions de CO2 comprises entre 131 et 164 g/km.

Six propositions pour les « pros »

Le Karoq s'inscrivant comme le deuxième modèle de la marque le plus vendu aux flottes, le constructeur a décidé de choyer les professionnels. La finition Business est déclinée en six propositions de motorisations (trois essence et quatre diesel), disponible à partir de 31 900 euros (contre 27 290 euros quatre ans plus tôt). Pour ce prix, les conducteurs bénéficient de la caméra de recul, du hayon électrique avec fonction Virtual Pedal, des radars de stationnement avant et arrière ainsi que du pack Travel Assist (Lane Assist Plus, régulation de vitesse adaptatif et prédictif, rétroviseur intérieur électrochromatique, reconnaissance des panneaux).

Skoda Karoq : la gamme, les prix*

CO2 Ambition Business SportLine Style Essence 1.0 TSI 110 ch BVM6 131-147 g/km 29 530 € 31 900 € / / 1.5 TSI 150 ch ACT BVM6 139-155 g/km 31 540 € 33 910 € / / 1.5 TSI 150 ch ACT DSG7 140-155 g/km 33 320 € 35 690 € 38 530 € 39 090 € Diesel 2.0 TDI 116 ch BVM6 124-136 g/km 32 840 € 35 210 € / / 2.0 TDI 116 ch DSG7 129-138 g/km 34 600 € 36 970 € 39 810 € 40 370 € 2.0 TDI 150 ch SCR BVM6 128-139 g/km 34 480 € 36 850 € 39 690 € 40 250 € 2.0 TDI 150 ch SCR DSG7 4X4 148-164 g/km / / 44 250 € 44 810 €

*La finition d'entrée de gamme, baptisée Active, n'est pas disponible en France.