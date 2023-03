Skoda lance une opération crédit à 0 % pour ses journées portes ouvertes

Skoda entame les journées portes ouvertes dans son réseau avec le lancement d’une offre de crédit à taux 0 %. Une opération promotionnelle qui n’est pas une première pour la marque mais qui intervient cette fois-ci dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Cette offre est valable du 6 au 13 mars, pour toute commande d’une Fabia, d’un Kamiq ou d’une Scala. Elle est réservée aux clients particuliers et fonctionne quel que soit le niveau de finition du modèle commandé. La formule est valable pour un crédit sur 36 mois et nécessite un apport de 10 %. Skoda France met en avant l’avantage d’une telle offre dans le contexte actuel de taux d’intérêt élevés. Une solution qui permet également au constructeur de préserver ses tarifs. Des prix qui ont subi une hausse similaire à celle de toutes les marques. Cependant, Skoda appuie son positionnement sur un bon rapport qualité/prix, plus difficile à mettre en avant en cette période d’inflation.

Favoriser la prise de commandes

Le crédit à taux 0 % doit faciliter la prise de commandes pendant cette période d’animation commerciale dans le réseau. La marque met en avant trois de ses modèles situés plutôt en entrée de gamme et souligne la richesse de leur équipement dès le premier niveau de finition. « La Fabia et le Kamiq ont de réels atouts à mettre en avant dans le segment des citadines : habitabilité record, prix, technologie avancée... Nous nous devons de les faire figurer en haut des shopping-lists. Cette offre de financement inédite dans ce contexte de taux élevés permet de renforcer un peu plus la notoriété et l’attractivité de ces modèles », souligne Dorothée Bonassies, directrice de Skoda France.