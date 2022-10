Alexander Eisl accompagne la transformation numérique et digitale de Skoda

Dans le cadre de sa feuille de route Next Level pour 2030, le constructeur tchèque intensifie sa transformation numérique, ainsi que ses efforts dans les domaines de l'industrie 4.0 et de la connectivité des véhicules. Pour soutenir ses ambitions, Skoda vient de nommer Alexander Eisl à un poste clé : directeur des technologies de l’information. Celui-ci occupe ses nouvelles fonctions depuis le 1er octobre dernier et succède à Klaus Blüm, qui a pris de nouvelles fonctions au sein de Volkswagen Group le 1er septembre dernier.

Alexander Eisl débute sa carrière chez Siemens en 1994 dans le domaine de l'ingénierie des programmes et des systèmes, avant de devenir chef des applications d'entreprise, de l'infrastructure et des services de sécurité en 2007. Deux ans plus tard, il rejoint PwC, où il construit des plateformes dans le domaine des données et de l'analytique. Depuis 2016, Alexander Eisl a occupé différents postes de direction au sein de Volkswagen Group. Avant de rejoindre Skoda Auto, il était vice-président senior des systèmes d’information chez MAN Truck & Bus SE. À ce titre, il était notamment chargé d'établir MAN Digital Services et le développement de logiciels flexibles sur les sites de Munich et de Lisbonne. Il était également responsable de la structure informatique de la division marketing & ventes et des organisations de vente nationales.

Le précédent directeur des technologies de l'information de Skoda, Klaus Blüm, a, lui, rejoint Volkswagen Group en tant que directeur des projets et des logiciels.