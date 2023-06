Skoda prend ses aises sur TikTok

Skoda vient de lancer son compte officiel sur TikTok, @SkodaFrance, et dépasse déjà le million de vues sur plusieurs vidéos, le support privilégié de la plateforme. L’objectif poursuivi par la marque tchèque est de toucher une nouvelle audience, plus jeune, même si plus de la moitié de l’audience a plus de vingt-cinq ans, avec des contenus moins corporate et volontiers plus originaux.

Skoda veut toucher un nouveau public

« TikTok offre une opportunité unique de partager des contenus créatifs et divertissants mettant en valeur les véhicules et l'esprit de Skoda. Nous aimons imaginer des communications et des publicités décalées, et nous sommes heureux de pouvoir développer cette créativité auprès d’un nouveau public », commente Antoine Weil, directeur marketing de Skoda France. Au-delà de l’actualité des modèles et de la marque, Skoda va aussi déployer des opérations spéciales en collaboration avec des créateurs de contenu, voire des influenceurs. De surcroît, des jeux et des concours seront mis en ligne pour assurer l’animation du compte.

Des vues par milliards sur TikTok

Au niveau mondial, avec de jeunes followers majoritairement issus des États-Unis, d’Inde et de Chine, le réseau social TikTok commence à voir des marques automobiles trouver leur place, à l’image de BMW (50 milliards de vues !), Mercedes-Benz, Audi, mais aussi Tesla. Notons encore que Volkswagen et Renault ont aussi investi la plateforme en France.

>> À LIRE AUSSI : Le Jeep Avenger affole les compteurs sur Internet et les réseaux sociaux

Antoine Weil, directeur marketing de Skoda France.