Skoda renforce sa gamme de SUV 100 % électrique avec l'Enyaq Coupé iV

Presqu’un an après l’arrivée d’un modèle 100 % électrique inédit - le SUV Enyaq - dans sa gamme, Skoda lui adjoint une nouvelle version coupé, à la carrosserie encore plus tendance. « Après le lancement réussi du SUV, l’Enyaq Coupé IV apporte encore plus d’émotion, de style sportif et d’élégance à la famille Skoda iV. Ce tout nouveau modèle haut de gamme est également la première Skoda RS entièrement électrique. [Il] offre de généreux espaces dans une carrosserie particulièrement élégante », s’enthousiasme Thomas Schäfer, directeur général de Skoda Auto.

Produit au sein de l’usine de Mlada Boleslav et non pas en Allemagne, d’où sortent l’ensemble des modèles électriques de Volkswagen Group basés sur la plateforme MEB - partagée avec ses cousins coupés Audi Q4 e-tron Sportback et Volkswagen ID.5 mais aussi Cupra Born ou Volkswagen ID.3 - l’Enyaq Coupé iV dispose des mêmes dimensions que l’Enyaq iV. Soit 4,65 mètres de long et 1,87 mètres de large. L’empattement (2,76 mètres) reste inchangé. Seule la hauteur de ce nouveau modèle diminue - à 1,62 mètres - en raison de son pavillon fuyant. La ligne du véhicule, davantage travaillée et expressive influe également sur le volume de coffre. Skoda l’annonce en léger retrait à 570 litres.

Jusqu’à 545 kilomètres d’autonomie

Sous le capot de l’Enyaq Coupé iV, Skoda propose quatre motorisations pouvant être couplées à deux tailles de batteries. L’Enyaq Coupé iV 60 (propulsion) dispose d’un bloc électrique de 132 kW, soit 180 ch, et d’une batterie lithium-ion de 62 kWh (capacité nette : 58 kWh). Au-dessus, l’Enyaq Coupé iV 80 (propulsion) est doté d’un moteur de 150 kW, soit 204 ch, et d’une batterie de 80 kWh.

En haut de gamme, l’Enyaq Coupé iV 80x embarque deux moteurs. Le second étant placé sur l’essieu avant. Cette association développant 195 kW (265 ch) est associée à la batterie de 80 kWh. En raison de sa meilleure aérodynamique, cette version coupé permet de parcourir jusqu’à 545 kilomètres avec une seule charge.

Enfin, pour la première fois dans l’histoire du constructeur, un véhicule électrique à batterie est associé au label sportif RS. L’Enyaq Coupé RS iV, bi-moteur lui aussi, revendique une puissance de 220 kW (300 ch) et un couple de 460 Nm. Skoda annonce également un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse maximale de 180 km/h. Soit 20 km/h de plus que les versions pré-citées.

Pour l’heure, Skoda ne communique pas encore sur les finitions disponibles sur ce véhicule mais promet un équipement généreux. La structure de gamme devrait être précisée prochainement. Tout comme la grille tarifaire.