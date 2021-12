Skoda retouche son SUV compact Karoq

Le constructeur tchèque vient d'offrir un léger restylage à son SUV compact. Si le style évolue avec parcimonie, la dotation de série progresse et de nouveaux équipements technologiques font leur apparition.

Le Skoda Karoq évolue dans un environnement très concurrentiel : celui des SUV compacts où règnent les maîtres Peugeot 3008 et... Volkswagen Tiguan. Présent sur le marché depuis 2018 - et déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires - il était donc temps pour ce modèle de rafraîchir. C'est désormais chose faite avec ce restylage dont les principales caractéristiques se concentrent sur la face avant du véhicule.