Skoda et le vélo c’est une histoire d’amour qui dure

Skoda prendra, le vendredi 1er juillet, le départ du Tour de France aux côtés des coureurs pour la 19e année consécutive. Rappelons que Skoda est, depuis 2015, le sponsor officiel du maillot Vert, qui récompense le vainqueur du classement par points du Tour de France. Cette distinction est accordée au coureur s’étant illustré comme le meilleur sprinteur lors de l’étape en question ou lors de sprints intermédiaires. Afin de réduire l’emprunte carbone de cette course qui débute à Copenhague, au Danemark, 100 % des 250 véhicules mis à disposition pour l’évènement sont électrifiés. Cette année, le constructeur aligne donc dix véhicules pour les équipes de direction et 93 voitures pour le Tour de France (45 Octavia iV, 47 Superbe iV, 1 Volkswagen T-Roc cab en tant que voiture médicale) ainsi que de nombreuses équipes.

Partenaire de la première édition du Tour de France féminin

La première édition du Tour de France féminin aura lieu du 24 au 31 juillet prochains et naturellement Skoda accompagnera cette course. À l’instar du Tour de France masculin, le constructeur tchèque soutiendra cette nouvelle compétition en fournissant la flotte automobile et sponsor du maillot Vert.