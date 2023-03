Skoda s’est bien sortie de l’année 2022 malgré la guerre en Ukraine

Skoda a réussi à sortir de l’année 2022 de manière positive. La marque du groupe Volkswagen a souffert des conséquences de la guerre en Ukraine, notamment par l’arrêt de ses activités en Russie. Un événement qui aurait coûté 700 millions d’euros à Skoda, selon le constructeur. Malgré cela, le chiffre d’affaires a progressé de 18,5 %, pour atteindre 21 milliards d’euros et le bénéfice opérationnel a atteint 628 millions d’euros. En 2021, ce dernier s’était élevé à 1,083 milliard d’euros, soit un recul de 42 %. La Russie étant le deuxième marché en volumes de la marque, le conflit a fait baisser la rentabilité de la firme. Cette dernière aurait pu atteindre 6,1 % au lieu de 3 %. « Dans le contexte de ce qui a probablement été l'environnement de marché le plus difficile de l'histoire de l'entreprise à ce jour, Skoda Auto a réalisé un résultat financier très solide et a prouvé une fois de plus son extrême résilience », a souligné Klaus Zellmer, P-DG de la marque, lors de la présentation des résultats.

Livraisons en baisse

Skoda a livré 731 300 voitures en 2022 dans le monde, soit une baisse de 16,7 % par rapport à 2021 (878 200). La firme a souffert également des problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs et de la hausse des matières premières. « Nous avons efficacement contrebalancé ces effets, principalement en améliorant les prix et la composition des ventes, et en renforçant nos activités en Inde », a expliqué Christian Schenk, membre du conseil d’administration en charge des finances et de l’informatique. L’Inde reste l’une des priorités de la firme pour l’avenir, avec l’électrification et la numérisation de ses voitures. Skoda investira 5,6 milliards d’euros jusqu’en 2027 pour accompagner cette transformation, dont 700 millions d’euros pour la digitalisation des véhicules, dans le cadre du plan Skoda Next Level Efficiency+.