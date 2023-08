Skoda dit tout sur ses initiatives environnementales

Le développement durable est devenu, pour les marques automobiles, un critère de conquête pour séduire ou fidéliser ses employés, les clients, mais aussi son réseau de distribution. Le constructeur tchèque a ainsi mis au point une plateforme digitale pour regrouper ses diverses initiatives en matière de développement durable. Progrès et objectifs y sont répertoriés « de manière transparente » assure la direction de Skoda. La section environnementale décrit donc les mesures que le constructeur met en œuvre pour minimiser l'impact de ses activités commerciales et réduire son empreinte CO2 « à la fois sur ses sites et au-delà ».

« Le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie, résume Klaus Zellmer, PDG de Skoda Auto. Nous prenons au sérieux notre responsabilité de réduire l'impact de nos activités tout au long de la chaîne de valeur. Pour ce faire, nous examinons en permanence tous les aspects de notre activité afin de trouver de nouveaux moyens d'atteindre cet objectif. En tant qu'entreprise citoyenne, nous souhaitons favoriser un dialogue constructif avec l'ensemble de nos parties prenantes sur des questions clés telles que le développement durable ; par conséquent, plus l'échange avec nos parties prenantes sur nos actions dans ce domaine sera actif, mieux ce sera ».

Une série d'actions engagées

Skoda confesse la mise en œuvre d’un plan d'actions global : la montée en puissance de l'électromobilité avec six nouveaux modèles entièrement électriques dans les années à venir, ainsi que la production et l'exploitation durables de ces véhicules, y compris les chaînes logistiques. Skoda s'engage également à utiliser des matériaux recyclables dans ses voitures et à recycler systématiquement les batteries haute tension des véhicules électriques. En fonction de l'évolution du marché, l'objectif est de porter à 70 % la part des modèles tout électriques dans les ventes européennes d'ici à 2030. En outre, l'entreprise vise à réduire les émissions de son parc automobile de plus de 50 % par rapport à 2020.