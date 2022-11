Skoda veut remplir ses ateliers grâce à une offre d’entretien à 9 euros par mois

Skoda France lance une offre de contrat d’entretien tout compris à partir de 9 euros par mois pour les propriétaires d’une Skoda électrique, et à 19 euros pour les propriétaires d’une Skoda thermique ou hybride. Cette offre promotionnelle est réservée aux particuliers dans la limite de 20 000 km par an maximum et est ouverte à tous les modèles de la gamme. Cependant, le constructeur tchèque précise que chaque véhicule doit être âgé de moins de 8 ans et de mois de 160 000 kilomètres pour être éligibles.

« Nous sommes très heureux de proposer cette offre spécifique au marché français, commente Dorothée Bonassies, directrice de Skoda France. Elle est parfaitement alignée avec notre volonté de faciliter la vie de nos clients en simplifiant leur rapport à leur Skoda. Elle est également particulièrement attractive, ce qui est loin d’être anodin en cette période où le pouvoir d’achat des Français est un sujet de préoccupation, et enfin cette offre nous permet de valoriser l’expertise indéniable de notre réseau en France ».

Une économie de 30 %

Outre l’entretien préconisé (pièces et ingrédients inclus), le contrat comprend le remplacement de l’ensemble des filtres (à air/huile/carburant/habitacle), des balais d'essuie-glace avant, des bougies d’allumage ou encore la recharge du liquide lave-vitres. Le contrat peut être souscrit en concession en France métropolitaine (Corse compris) ou directement sur le site internet de la marque pour toutes les Skoda immatriculées en France. Skoda estime que cette offre commerciale permet une économie de 30 % par rapport à un entretien classique.