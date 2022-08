Skoda voit ses ventes mondiales chuter de 30 % au premier semestre 2022

Skoda poursuit son programme Next Level Efficiency+ sur le développement durable et la réduction des coûts. Face à la baisse de ses ventes mondiales entre janvier et juin, le constructeur tchèque s'attend à une meilleure rentabilité pour la seconde moitié de l’exercice 2022.

Avec 360 000 véhicules livrés au cours des six premiers mois dans le monde, le constructeur tchèque affiche une baisse de ses ventes de 30 % par rapport à la même période l’an passé (515 300 unités). Celui-ci justifie ce recul par la guerre en Ukraine et la pénurie persistante de semi-conducteurs. « En effet, nous avons suspendu la production de véhicules dans nos usines russes de Kaluga et de Nijni Novgorod jusqu'à nouvel ordre et arrêté toutes les exportations vers la Russie, qui représente notre deuxième marché le plus important, détaille Martin Jahn, membre du conseil d'administration de Skoda Auto pour les ventes et le marketing. En outre, un incendie chez l'un de nos fournisseurs nous a contraints à stopper à plusieurs reprise la production de notre best-seller, l’Octavia, au cours des derniers mois. Néanmoins, nous avons maintenant repris la production à sa capacité maximale ».

Cependant, malgré des délais de livraison rallongés, « les commandes restent stables et les clients fidèles » nuance la marque qui anticipe un regain pour la seconde moitié de l’exercice 2022.

Livraison par marchés

En Europe occidentale, les livraisons de janvier à juin ont baissé de 24,1 % pour atteindre 180 500 véhicules (S1 2021 : 237 900 unités). En Allemagne, le plus grand marché du constructeur tchèque dans le monde, les livraisons aux clients ont diminué de 16,4 % en glissement annuel, passant de 75 900 à 63 500 véhicules.

En Europe centrale, Skoda a enregistré 69 800 livraisons au premier semestre 2022, contre 97 400 au premier semestre 2021 (-28,4 %). Sur le marché intérieur tchèque, 35 500 livraisons aux clients ont été effectuées au cours de la même période, soit 19,4 % de moins que l'année dernière (S1 2021 : 44 000 unités).

En Europe de l'Est hors Russie, le constructeur automobile a livré 15 200 véhicules à des clients, soit 30,1 % de moins en glissement annuel (2021 : 21 700). L'arrêt des livraisons a eu un impact significatif en Russie, où la marque n'a livré aucun véhicule depuis le 3 mars. Entre janvier et juin, elle a enregistré une baisse de 72,3 % avec un total de 14 600 véhicules livrés (S1 2021 : 52 800 unités).

En Inde, Skoda a validé une forte croissance, livrant 25 900 véhicules de janvier à juin 2022, soit une augmentation de 428,7 % par rapport au premier semestre 2021 et ses 4 900 véhicules.

En Turquie, le constructeur tchèque a livré 9 800 véhicules cette année, contre 17 600 exemplaires entre janvier et juin 2021, soit une baisse de 44,4 %.

Enfin, en Chine, les livraisons aux clients sur les six premiers mois ont chuté de 43,9 %, passant de 44 000 en 2021 à 24 700 unités cette année.

Prévisions du second semestre 2022

Dans le cadre de son programme Next Level Efficiency+ sur le développement durable et la réduction des coûts, Skoda présentera à la fin de mois d’août sa nouvelle identité. Celle-ci lui permettra d’amorcer un profond repositionnement pour les dix prochaines années.