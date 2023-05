smart fait équipe avec CGI Finance et ALD Automotive

smart Automobile France avait créé sa captive de financement, baptisée smart Mobility Leasing, par le biais d’un partenariat avec ALD Automotive. L’objectif était de proposer une solution attractive de financement en location longue durée (LLD), un must have sur le marché des entreprises.

Le nouveau constructeur, fruit d’une coentreprise entre Mercedes-Benz et le groupe chinois Geely, annonce cette fois un nouveau partenariat avec CGI Finance pour développer des produits de financement de LOA (location avec option d’achat), actuellement en plein essor.

Une forte orientation vers le financement des véhicules en ligne

« Ces services de financement seront accessibles sur le site de vente en ligne de smart Automobile France et proposeront, à moyen terme, un parcours de souscription 100 % digital », précise un communiqué tout en indiquant que les vendeurs des agents smart seront aussi formés à ces produits financiers.

« Nous sommes ravis de collaborer avec ALD Automotive et CGI Finance, qui sont des partenaires réputés sur le marché du financement automobile, qui bénéficient d’une forte implantation locale, et qui garantiront une réactivité pour nos clients et agents du réseau smart. Appartenant au groupe Société Générale, les deux filiales ALD Automotive et CGI Finance ont fortement investi dans la digitalisation et cela correspond à la nouvelle génération smart. Nous avons comme objectif d’intégrer totalement le parcours client, en LLD ou LOA, dans notre plateforme de vente directe à moyen terme », commente Cyril Bravard, CEO de smart Automobile France.

Les partenaires visent un déploiement rapide des offres

« Nous sommes très heureux d’accompagner le lancement de l’offre smart Mobility Leasing. L’implantation et l’expérience de notre réseau commercial permettront à la marque un déploiement rapide et une efficacité opérationnelle forte. L’ensemble de nos équipes est mobilisé pour la réussite de ce partenariat », ajoute Ludovic Van de Voorde, directeur général de CGI Finance, laissant le soin à Gilles Bellemere, directeur général d’ALD Automotive France, de conclure : « Nos engagements en faveur du développement de solutions de mobilité durable et la digitalisation de nos offres permettront de proposer un service à la pointe de l’innovation, conforme aux ambitions de smart et aux attentes de ses clients ».

Rappelons que smart débute ses opérations commerciales en Europe en 2023 avec la smart #1 attendue pour l’été et le SUV smart #3 prévu pour début 2024. Les voitures sont fabriquées en Chine et on peut donc bien parler d’un nouvel entrant sur le marché.

De gauche à droite : Cyril Bravard, Gilles Bellemere, Aurélie Lemaire, Ludovic Van De Voorde, Christophe Simon.